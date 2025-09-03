Експерт з подорожей Сем Аргайл переконаний, що бронювання квитків на літак у певний день тижня може заощадити вам чималу суму грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

В які дні тижня варто бронювати квитки?

Чимало мандрівників припускаються однієї досить поширеної помилки: вони сідають бронювати квитки на вихідних, коли мають найбільше часу. Втім, це не найкращий варіант, адже, за словами експерта, субота та неділя – це пік цін.

Натомість найбільше зекономити начебто можна у вівторок після обіду – це пояснюється тим, що в понеділок ввечері чимало авіакомпаній запускають розпродажі. А у вівторок після обіду компанії-конкуренти пропонують навіть нижчі ціни.

І аналізи це підтверджують – ціни на авіаквитки у вівторок можуть бути нижчими у ціні на 23%, ніж за тими ж маршрутами, але заброньовані у суботу та неділю.

Секрет у часі. Авіакомпанії хочуть заповнити порожні місця, тому вони починають тиждень зі нових пропозицій. До вівторка вдень ринок адаптується, і це ваш ідеальний період,

– поділився Сем Аргайл.

До речі, варто пам'ятати і про те, що не завжди вигідно бронювати за місяці наперед. Звісно, це зручно, аби переконатися, що ви матимете потрібний квиток – але й пропозиції в останню хвилину існують не просто так.

Авіакомпанії прагнуть заповнити порожні місця, і тому часом продають квитки за дуже низькою ціною.



Квитки можна купити досить дешево / Фото Pexels

Що потрібно знати про подорожі літаком?

Дуже часто українці подорожують літаками Ryanair через низькі ціни та багато різних напрямків, які пропонує авіакомпанія. Втім, варто бути досить уважними, адже можна отримати чималі штрафи, якщо не дотримуватися кількох простих правил.