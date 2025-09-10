Чимало мандрівників вже засвоїли прості лайфхаки, що допоможуть зменшити стрес під час поїздки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. Зокрема, вони вже знають, що використання яскравих та унікальних валіз – це не найкраще рішення.

Які валізи не варто купувати?

Вибір впізнаваної валізи може видаватися вдалим: коли потрібно швидко забрати свій багаж з каруселі, червону, жовту чи іншу кольорову валізу помітити буде в рази простіше. Втім, це приносить не тільки зручність, але й небезпеку – адже такі валізи можуть легко стати мішенню для злодіїв.

Експертка з подорожей Андреа Платанія вважає, що зливатися з натовпом у питанні багажу насправді набагато безпечніше – і також порадила використовувати спеціальний чохол на свою валізу.

Смілива валіза може виглядати модно, але вона привертає увагу не тих людей. Якщо ви дійсно хочете подорожувати безпечно, оберіть щось звичайне або навіть трохи поношене. Це не привертає уваги і не афішує те, що може бути всередині,

– поділилася експертка.

Натомість багаж можна зробити впізнаваним за допомогою непомітних персональних штрихів – стрічки, наліпки чи помітки маркером. Це допоможе швидко знайти свою сумку під час видачі багажу, і водночас не зробить її мішенню для злодіїв.

Дуже радять використання однотонних чохлів – особливо у випадку, якщо у вас вже є яскрава валіза, і ви не плануєте її замінювати найближчим часом. Та найважливіше – це переконатися, що ваш багаж надійно закритий. Навіть наявність звичайного кодового замка може мати значення: злодії зазвичай не крадуть валізи, що створюватимуть перешкоди.

На що ще потрібно звернути увагу в аеропорту?