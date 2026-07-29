В Дунае снизился уровень воды: Румыния уже остановила один из реакторов АЭС

Румыния приостановила работу одного из реакторов на атомной электростанции в городе Чернаводе. Это произошло из-за жары и понижения уровня воды в Дунае.

Пришлось остановить реактор №1 Чернаводской АЭС. Это произошло во вторник, 28 июля, в 11:00 в контролируемом режиме, сообщает Digi24.

Что известно об остановке реактора АЭС в Румынии?

Остановку реактора провели для защиты установок из-за очень низкого уровня воды в Дунае. Румынская атомная энергетическая компания Nuclearelectrica уже предупредила, что если ситуация с погодой и уровнем воды ухудшится, придется остановить также и реактор №2.

Решение об остановке было принято на основании процедур, применяемых в условиях сильной засухи. Оно было согласовано с недавними прогнозами Национального института гидрологии и водного хозяйства.

Только что уровень воды вернется к норме, реактор снова подключат к Национальной энергетической системе.В настоящее время скорость течения Дуная снизилась примерно до 1630 кубических метров в секунду, и решение об остановке реактора пришлось принять для защиты сразу трех охлаждающих насосов.

Эта мера носит превентивный характер и необходима для защиты оборудования, связанного с тремя охлаждающими насосами. Возможный выход из строя одного из насосов потребует сложных ремонтных работ, которые продлятся несколько месяцев, а могут затянуться и на год,

– сообщили в Министерстве энергетики.

К слову, остановка реактора – это не единственное последствие падения уровня воды в Дунае. В Румынии на мель также сел швейцарский пароход, на борту которого находилось более 200 человек. В июле в румынской части реки зафиксировали самый низкий уровень воды за последние 30 лет.