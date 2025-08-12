Власти Страны Басков на севере Испании ввели запрет на купание на нескольких местных пляжах. Все из-за появления морских симбиотических организмов, известных под названием "португальские кораблики".

Всего за последнюю неделю от существ, похожих на медуз, пострадали 36 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что известно о нашествии морских существ на пляжах Испании?

Недавнее обнаружение португальских корабликов на британском пляже привело к массовому появлению этих существ на пляжах Страны Басков, что вызвало беспокойство среди отдыхающих. На этой неделе местные органы здравоохранения сообщили, что несколько человек обратились за медицинской помощью после укусов медуз, а двое пострадавших были госпитализированы.

В ответ на эту ситуацию Министерство здравоохранения Страны Басков выпустило предупреждение, в котором рекомендует отдыхающим воздержаться от купания и избегать контакта с медузами.

В случае укуса немедленно обратиться за помощью в пункт первой медицинской помощи и не расчесывать пораженный участок. Также место укуса следует промыть морской водой и приложить лед, чтобы облегчить боль,

– рекомендуют чиновники.

Для обеспечения общественной безопасности на баскских пляжах были введены различные меры. Они включают вывешивание желтых флагов с надписью "медуза" для обозначения ее присутствия, а также использование красных флагов для обеспечения полного запрета на купание, когда это необходимо.

