Всего за последнюю неделю от существ, похожих на медуз, пострадали 36 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Что известно о нашествии морских существ на пляжах Испании?

Недавнее обнаружение португальских корабликов на британском пляже привело к массовому появлению этих существ на пляжах Страны Басков, что вызвало беспокойство среди отдыхающих. На этой неделе местные органы здравоохранения сообщили, что несколько человек обратились за медицинской помощью после укусов медуз, а двое пострадавших были госпитализированы.

В ответ на эту ситуацию Министерство здравоохранения Страны Басков выпустило предупреждение, в котором рекомендует отдыхающим воздержаться от купания и избегать контакта с медузами.

В случае укуса немедленно обратиться за помощью в пункт первой медицинской помощи и не расчесывать пораженный участок. Также место укуса следует промыть морской водой и приложить лед, чтобы облегчить боль,

– рекомендуют чиновники.

Для обеспечения общественной безопасности на баскских пляжах были введены различные меры. Они включают вывешивание желтых флагов с надписью "медуза" для обозначения ее присутствия, а также использование красных флагов для обеспечения полного запрета на купание, когда это необходимо.

