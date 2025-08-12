Загалом за останній тиждень від істот, схожих на медуз, постраждали 36 осіб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Що відомо про навалу морських істот на пляжах Іспанії?

Нещодавнє виявлення португальських корабликів на британському пляжі призвело до масової появи цих істот на пляжах Країни Басків, що викликало занепокоєння серед відпочивальників. Цього тижня місцеві органи охорони здоров'я повідомили, що кілька людей звернулися за медичною допомогою після укусів медуз, а двоє постраждалих були госпіталізовані.

У відповідь на цю ситуацію Міністерство охорони здоров'я Країни Басків випустило попередження, в якому рекомендує відпочивальникам утриматися від купання та уникати контакту з медузами.

У разі укусу негайно звернутися за допомогою до пункту першої медичної допомоги й не розчісувати уражену ділянку. Також місце укусу слід промити морською водою і прикласти лід, щоб полегшити біль,

– рекомендують чиновники.

Для забезпечення громадської безпеки на баскських пляжах було запроваджено різні заходи. Вони включають вивішування жовтих прапорів з написом "медуза" для позначення її присутності, а також використання червоних прапорів для забезпечення повної заборони на купання, коли це необхідно.

