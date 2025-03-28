Опять виноваты туристы: в Японии иссякают уникальные горячие источники

Японские горячие источники, более известные как онсены, очень популярное туристическое направление в Японии. Однако в последнее время уровень воды в них значительно упал.

Местные власти обвиняют в этом всплеск туризма. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также В Японии запустят автобусы со спальными местами, чтобы туристы не тратились на отели

Как Япония теряет термальные источники

У Японии насчитывается 27 000 природных горячих источников, то есть онсен. Также онсенами называют туристическую инфраструктуру возле термальных вод.

В общем есть общественные онсены, где все посетители должны купаться вместе и полностью обнаженными, а также частные – это когда отели делают ванные комнаты в номерах, закачивая туда воду из термоисточников. Такие частные онсены популярны среди иностранных туристов.

Согласно данным Японской национальной туристической организации, в 2024 году количество туристов из заграницы достигло самого высокого уровня за все время – 36,8 миллиона. Всплеск туризма усилил давление на несколько популярных районов онсен по всей стране – от Урешино на западе до Нисеко на северном острове Хоккайдо.

Соответственно, количество отелей и частных онсен значительно возросло, что привело к увеличению расхода воды из горячих источников.



Отели устраивают частные онсены в номерах / Pexels

В частности в Нисеко за последние 3 года уровень воды упал на 15 метров. А в источнике Урешино средний уровень воды опустился до 39,6 метра с 50.

Однако исследователь Акихиро Оцука из Научно-исследовательского института Чуо Онсен заметил, что не только туризм виноват в этой печальной тенденции. По его словам, причиной также является устаревшая помповая инфраструктура, которая способствует лишней потере воды.