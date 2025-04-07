Люди разочаровываются: туристы назвали места, в которые больше ни за что не вернутся

Некоторые туристические места настолько распиарены, что это им только вредит. В последнее время на самые популярные направления все чаще "прилетают" жалобы от путешественников.

В частности корреспонденты форума Reddit поделились, в какие города они больше никогда не хотят возвращаться. Об этом пишет 24 Канал.

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Направления, куда не хотят возвращаться туристы

В частности один из участников форума рассказал, что больше всего его разочаровала Аруба – небольшой остров в Карибском море, который является самоуправляемой частью Королевства Нидерланды.

Он особенно популярен среди жителей США и Канады. Однако многие люди, которые возвращаются с отдыха на Арубе, говорят, что это переоцененное направление, которое не стоило потраченных денег.



На Арубу преимущественно едут отдыхающие из США и Канады / Pexels

Также люди заявили, что им не нравится Монако и Сейшельские острова. По их словам, там слишком завышенные цены на все. То же самое люди написали о Мальдивах, Дубае и Швейцарии.

Кроме этого, один из путешественников очень раскритиковал Египет.

Получил горящую путевку на неделю в Шарме и взял туры по стране. Каир был ужасным городом с маленькими магазинами, хаосом и мусором везде. Памятники и музеи плохо ухаживают до полуразрушенного состояния. Никогда за всю жизнь меня так не мучили. Каждый раз, когда мы выходили на улицу, это было нападением никчемных торговцев до тошноты. Я посетил много других стран в Африке, Азии, Европе, Америке, и никогда не вернусь в такое место, как Египет,

– написал путешественник.

Еще один человек пожаловался на хорватский Дубровник. Турист заявил, что он был больше похож на "переполненный тематический парк, а не на древний город с богатой историей".