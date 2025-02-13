Ежегодно туда съезжаются влюбленные: где родился святой Валентин

По легендам, святой Валентин венчал влюбленных несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II. И хотя этому нет подтверждений, он все же стал покровителем влюбленных.

А сейчас город, где он родился, называют "городом влюбленных". Об этом пишет 24 Канал.

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Где родился святой Валентин

Точно известно, что святой Валентин родился в итальянском городе Терни. Он был там епископом.

Это небольшой, но очаровательный город в центральной Италии, расположен в регионе Умбрия, недалеко от Рима. Он окружен живописными холмами и реками.

В феврале в Терни проводят пышные празднования в честь святого Валентина. В его базилику приезжают паломники со всего мира, также там проводят фестивали, концерты и специальные обряды для влюбленных пар.

Это действительно замечательный город. Невероятная природа, уютные улочки, средневековые здания, церкви и площади придают ему особый шарм.

К слову, именно в Терни есть один из самых высоких и самых известных искусственных водопадов в Европе – Каската делле Марморе. Его построили еще в римскую эпоху.



Водопад в Терни / Unsplash

Высота этого творения – 165 метров. По некоторым данным, это самый высокий искусственный водопад в Европе, а возможно в мире.

Это одно из красивейших мест Умбрии, которое еще и имеет историко-инженерную ценность. Водопад внесен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.