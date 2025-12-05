Сделайте эти три вещи немедленно, если ваш рейс отменили

Немало людей путешествуют самолетом ежедневно –и многим приходилось сталкиваться со сценарием, когда приходится часами застревать в аэропорту из-за отмены рейса.

Пребывание в аэропорту связано с немалым количеством стресса – нужно пройти контроль безопасности, сдать багаж, успеть на самолет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, этого стресса становится даже больше, если рейс вдруг отменяют.

Что делать, если рейс отменен?

Если когда-то вам приходилось быть в ситуации, когда ваш рейс отменяли, вы уже знаете, что это очень неприятно. Большинство людей тратят недели, или даже месяцы на планирование путешествия, а потом одна задержка в рейсе может сместить все планы в последнюю секунду.

Впрочем, задержка или отмена самолета необязательно должны стать концом ваших планов на приятный отпуск. Главное – это не паниковать, а начинать действовать сразу.

Прежде всего, как только вы узнали, что ваш рейс отменен, попробуйте связаться с вашей авиакомпанией перед тем, как становиться в огромную очередь.

Позвонив авиакомпании или воспользовавшись их приложением, вы часто получаете доступ к большему количеству вариантов перебронирования. Телефонные линии авиакомпаний и учетные записи службы поддержки клиентов X часто показывают наличие перебронирования быстрее, чем агенты аэропорта с огромными очередями,

– поделился эксперт по путешествиям Пол Стюарт.

Зато если вы будете действовать быстро, можете обеспечить себе место на следующем же доступном рейсе перед тем, как предложения исчезнут. Кроме того, так вы можете увидеть даже альтернативные маршруты или более ранние вылеты, которые не предлагают на стойке регистрации.

Второе, что обязательно нужно знать – это свои права в случае отмены рейса. Здесь все зависит от типа вашего билета, авиакомпании и местных правил, но во многих случаях люди имеют право на возмещение средств. Для того, чтобы осуществить его максимально просто, эксперт советует сохранять всю документацию – оригинал подтверждения бронирования, сообщение об отмене и все квитанции на питание, транспорт и проживание во время задержки.

И третий важный совет – это держать важные вещи с собой в ручной клади на случай длительных задержек. Большое значение имеет повербанк и зарядный кабель – особенно если вы пытаетесь перебронировать билеты с телефона.

Кроме того, не стоит забывать о туристической страховке – многие путешественники ею пренебрегают, и именно она может покрыть многие расходы в случае задержки или отмены рейса, пишет CNN.

