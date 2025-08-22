Укр Рус
22 августа, 18:24
2

"Фокус от Украины отошел": украинка рассказала, как в Британии относятся к войне

Марина Блохина
Основні тези
  • Британские медиа реже пишут о войне в Украине, особенно после обострения конфликта между Сектором Газа и Израилем.
  • Украинцы в Европе напоминают о войне через художественные мероприятия, марши и протесты, но темы войны не остаются на первых полосах британских медиа.
  • Ключевые события, например общение Трампа с Путиным, все же пробиваются в британские медиа.

Украинка Анна Старушкевич, оперная певица, режиссер и общественный деятель, сейчас живет в Великобритании и рассказала, что люди там думают о войне.

Украинка Анна в интервью 24 Канала рассказала, как сейчас относятся британцы к теме войны в Украине и остается ли тема актуальной для местных медиа.

Какое отношение к войне в Украине у британцев?

Украинка Анна поделилась, что британские медиа сейчас пишут о войне в Украине не так часто – и особенно после того, как обострилась ситуация между Сектором Газа и Израилем. Из-за сложного отношения британцев к этой теме фокус от Украины отошел.

Мы, украинцы, которые живем в Европе, постоянно напоминаем о войне через различные мероприятия, в частности, художественные, марши, протесты. Однако медиа – не такие насыщенные Украиной, как нам бы хотелось,
– поделилась деятельница.

Впрочем, когда происходят ключевые события – например общение Трампа с Путиным, такие новости пробиваются в медиа. И украинка жалеет, что темы войны в Украине не остаются постоянно на первых полосах.

В Великобритании просто сказали бы, что люди не выдерживают постоянной трагедии. Украинцы же показывают, что можно выдержать и жить в этом,
– добавила она.

