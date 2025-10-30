Тепло от канализации и кофейных отходов: какие неожиданные методы отопления существуют в мире

Когда говорят об отоплении, то в основном имеют в виду газовые котлы, электроотопление или тепловые насосы. Однако во многих странах появились необычные источники тепла.

В частности, это центры обработки данных, морская или шахтная вода, использованные кофейные зерна, канализация и даже криптомайнеры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Какие еще методы отопления используют в мире?

Тепло центров обработки данных

Энергоемкие центры обработки данных обогревают дома в Финляндии и Швеции. Эти страны пытаются ограничить свое влияние на окружающую среду, совмещая вычислительные мощности с системами централизованного теплоснабжения.

В Финляндии и Швеции несколько крупных проектов подключили эту отработанную тепловую энергию к районным сетям отопления. Google отдает тепло из своего дата-центра в городе Гамина (Финляндия) в местную систему отопления, а в Хельсинки операторы и дата-центры сотрудничают, чтобы греть дома из избыточного тепла серверов. Это позволяет уменьшить выбросы и эффективнее использовать энергию для нужд общин.

Строительство подстанции Fingrid в Эспоо, где центр обработки данных Microsoft будет обеспечивать тепло / Bloomberg

Большие тепловые насосы, которые "выкачивают" тепло из моря

В Дании построили масштабные морские тепловые насосы, которые забирают низкопотенциальное тепло из морской воды и повышают его температуру для районных сетей.

Проекты в Эсбьерге и Копенгагене показывают, что даже холодное море – это источник тепла для десятков тысяч домов. Эти системы работают в паре с возобновляемым электричеством и снижают зависимость от ископаемого топлива.

Кофейные отходы как топливо

Британская компания Bio-Bean и ее партнеры превращали отработанную кофейную гущу в топливные пеллеты и брикеты, которые можно сжигать в котлах для отопления зданий. Тонны кофейных отходов ежедневно выбрасываются кафе и офисами, поэтому это сокращает отходы и образует локальный источник тепла.

Криптомайнинг как источник тепла

Работа майнинговых ферм (большие массивы компьютеров для майнинга криптовалют) генерирует много тепла. В Forbes отмечают, что это предполагает размещение майнеров в теплицах или в зданиях, где их избыточный тепловой поток используется для обогрева. Например, в Исландии. Некоторые компании считают это способом "превратить" энергию майнинга в полезное тепло.

Бизнес по выращиванию цветов использует машины для майнинга биткойнов для обогрева своей теплицы / Forbes

Тепло из канализации и сточных вод

Канализационные сети несут большие объемы отходной тепловой энергии. В Париже и других городах применяют системы рекуперации тепла из сточных вод.

Вода проходит через теплообменники и отдает тепло для отопления зданий или подогрева горячей воды. Это практическое использование ресурса, который просто теряется.

Геотермальная вода из старых шахт

В городе Герлен (Нидерланды) в рамках проекта Mijnwater используют подземные шахтные воды как источник геотермального тепла. То есть вода из заброшенных шахт используется как "тепловой резервуар" для районного отопления. Таким образом индустриальное прошлое города становится ресурсом для современной энергии.

