Сезон отпусков обычно завершается в августе-сентябре, но это не значит, что в октябре нельзя отправиться к морю. На самом деле в это время можно получить более пустые пляжи, более низкие цены и все еще теплое море.

Лето уже официально закончилось, и ночи становятся все длиннее, а дни – холоднее. И октябрь – это идеальная возможность вырваться из холодной и дождливой погоды и отправиться в теплые регионы Европы в отпуск, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда поехать в октябре в отпуск?

Посещение популярных европейских курортов в октябре означает увидеть менее туристическую сторону любимых мест. Несмотря на то, что погода может быть прохладной, авиабилеты и аренда становятся дешевле.

Лансароте, Канарские острова, Испания

Температура на Канарских островах имеет средний максимум в 26 градусов даже в октябре. Из всего списка это самое теплое место, и если хочется понежиться на солнце на песчаном пляже, тогда Испания – это лучший выбор.

В октябре там выпадает минимальное количество осадков, и это делает острова идеальным временем для пеших прогулок, исследования местной культуры и природы.

Кипр

Средняя температура на Кипре в октябре – также 26 градусов, а температура моря в среднем достигает 24 градусов, и это делает месяц идеальным для купания. Обычно на Кипре в октябре значительно меньше посетителей, чем в летний сезон, поэтому путешественники могут исследовать археологические памятники и исторические места без длинных очередей.

Солнце над Кипром светит по 10 часов ежедневно, поэтому во время отпуска можно еще насладиться длинными днями.

Гран-Канария, Канарские острова, Испания

Температура на Гран-Канарии также держится на отметке в 26 градусов. Этот прекрасный остров имеет 237 километров береговой линии и целых 96 километров золотых пляжей – и это делает его идеальным местом для осеннего отдыха.

Наибольшие толпы приходятся на летние месяцы, поэтому в октябре можно насладиться более размеренным и спокойным отдыхом.

Кос, Греция

Максимальная температура в октябре на этом греческом острове достигает 26 градусов, а солнце светит около 8 часов в день. Впрочем, стоит приготовиться к тому, что изредка погода может стать дождливой.

Мальта

Здесь уже несколько холоднее – средняя температура достигает 24 градусов, но по вечерам она может снижаться. Кроме того, в октябре на Мальте выпадает некоторое количество осадков, поэтому лучше взять с собой дождевик на всякий случай.

Несколько ниже температуры означают, что это лучшее время для того, чтобы подняться на скалы Дингли и насладиться невероятными видами.

Алгарве, Португалия

Октябрьская температура здесь составляет 23 градуса, но солнечного света там больше, чем в Калифорнии, ведь это самый южный край Португалии.

По вечерам, впрочем, температура может опускаться до 14 градусов, поэтому лучше запастись теплой одеждой.

Рим, Италия

Средняя температура в столице Италии в октябре составит 22 градуса – и это делает ее идеальным местом для тех, кто хочет насладиться солнечной погодой во время исследования одного из самых богатых на различные достопримечательности городов мира.



Куда еще можно поехать?

Кроме уже упомянутых направлений, можно подумать о нескольких других вариантах.

Прованс, Франция . Октябрь – это лучший месяц для посещения этой части Франции, пишет Life is Travel.

. Октябрь – это лучший месяц для посещения этой части Франции, пишет Life is Travel. Турция . Есть немало курортов страны, где летом температура почти некомфортно высокая и достигает 40 градусов, а вот осенью спадает и становится идеальной для отпуска. Кроме того, Турция – это достаточно бюджетный вариант.

. Есть немало курортов страны, где летом температура почти некомфортно высокая и достигает 40 градусов, а вот осенью спадает и становится идеальной для отпуска. Кроме того, Турция – это достаточно бюджетный вариант. Мексика. Полуостров Нижняя Калифорния в Мексике – это идеальное место для того, чтобы насладиться качественным и не очень дорогим пляжным отдыхом. Температура в октябре будет достигать около 30 градусов.

