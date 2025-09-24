Сезон відпусток зазвичай завершується у серпні-вересні, та це не значить, що в жовтні не можна відправитися до моря. Насправді в цей час можна отримати пустіші пляжі, нижчі ціни та все ще тепле море.

Літо вже офіційно закінчилося, і ночі стають все довшими, а дні – холоднішими. Та жовтень – це ідеальна можливість вирватися з холодної та дощової погоди і відправитися до теплих регіонів Європи у відпустку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати у жовтні у відпустку?

Відвідування популярних європейських курортів у жовтні означає побачити менш туристичний бік улюблених місць. Попри те, що погода може бути прохолоднішою, авіаквитки та оренда стають дешевшими.

Лансароте, Канарські острови, Іспанія

Температура на Канарських островах має середній максимум у 26 градусів навіть у жовтні. З усього списку це найтепліше місце, і якщо хочеться поніжитися на сонці на піщаному пляжі, тоді Іспанія – це найкращий вибір.

У жовтні там випадає мінімальна кількість опадів, і це робить острови ідеальним часом для піших прогулянок, дослідження місцевої культури та природи.

Кіпр

Середня температура на Кіпрі у жовтні – також 26 градусів, а температура моря в середньому сягає 24 градусів, і це робить місяць ідеальним для купання. Зазвичай на Кіпрі у жовтні значно менше відвідувачів, ніж в літній сезон, тож мандрівники можуть досліджувати археологічні пам'ятки та історичні місця без довгих черг.

Сонце над Кіпром світить по 10 годин щодня, тож під час відпустки можна ще насолодитися довгими днями.

Гран-Канарія, Канарські острови, Іспанія

Температура на Гран-Канарії також тримається на позначці у 26 градусів. Цей прекрасний острів має 237 кілометрів берегової лінії та цілих 96 кілометрів золотих пляжів – і це робить його ідеальним місцем для осіннього відпочинку.

Найбільші натовпи припадають на літні місяці, тож в жовтні можна насолодитися більш розміреним та спокійним відпочинком.

Кос, Греція

Максимальна температура у жовтні на цьому грецькому острові досягає 26 градусів, а сонце світить близько 8 годин на день. Втім, варто приготуватися до того, що зрідка погода може стати дощовою.

Мальта

Тут вже дещо холодніше – середня температура досягає 24 градусів, але вечорами вона може знижуватися. Окрім того, у жовтні на Мальті випадає деяка кількість опадів, тож краще взяти з собою дощовик про всяк випадок.

Дещо нижчі температури означають, що це найкращий час для того, аби піднятися на скелі Дінглі та насолодитися неймовірними краєвидами.

Алгарве, Португалія

Жовтнева температура тут становить 23 градуси, але сонячного світла там більше, ніж у Каліфорнії, адже це найбільш південний край Португалії.

Вечорами, втім, температура може опускатися до 14 градусів, тож краще запастися теплим одягом.

Рим, Італія

Середня температура у столиці Італії в жовтні становитиме 22 градуси – і це робить її ідеальним місцем для тих, хто хоче насолодитися сонячною погодою під час дослідження одного з найбільш багатих на різні пам'ятки міст світу.



Рим можна відвідати в жовтні / Фото Pexels

Куди ще можна поїхати?

Окрім вже згаданих напрямків, можна подумати про кілька інших варіантів.

Прованс, Франція . Жовтень – це найкращий місяць для відвідування цієї частини Франції, пише Life is Travel.

. Жовтень – це найкращий місяць для відвідування цієї частини Франції, пише Life is Travel. Туреччина . Є чимало курортів країни, де влітку температура майже некомфортно висока та досягає 40 градусів, а ось восени спадає та стає ідеальною для відпустки. Окрім того, Туреччина – це досить бюджетний варіант.

. Є чимало курортів країни, де влітку температура майже некомфортно висока та досягає 40 градусів, а ось восени спадає та стає ідеальною для відпустки. Окрім того, Туреччина – це досить бюджетний варіант. Мексика. Півострів Нижня Каліфорнія у Мексиці – це ідеальне місце для того, аби насолодитися якісним та не дуже дорогим пляжним відпочинком. Температура у жовтні сягатиме близько 30 градусів.

Що ще потрібно знати туристам?