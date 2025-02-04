Страна без армии: интересные факты о Панаме, над которой "дышит" Трамп

Дональд Трамп неоднократно угрожал Панаме, что США заберут Панамский канал. Американскому президенту не нравится, что Китай использует этот водный путь в собственных целях.

Правительство Панамы направило письмо в ООН, в котором выразило обеспокоенность из-за заявлений президента Трампа. В то же время все же приняло решение досрочно прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Об этом рассказывает 24 Канал.

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Почему Панамский канал так важен

Панамский канал – это одно из крупнейших инженерных чудес света. Это искусственный водный путь, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, значительно сокращая путь кораблям.

До открытия Панамского канала судам, чтобы попасть из Тихого в Атлантический океан, приходилось обходить Южную Америку. А теперь время прохождения составляет всего 9 часов, что экономит судовладельцам кучу денег.

Благодаря ему путь, к примеру, из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тысяч до 9,5 тысяч километров.



Панамский канал / Pexels

Почему Панамский канал – настоящее чудо инженерии Разница между уровнем Мирового океана и Панамским каналом составляет 25,9 метров. Его построили на основе шлюзов, которые поднимают корабли до необходимого уровня во время прохода через перешеек.

Его история началась с того, что в 1903 году США заключили соглашение о строительстве канала с Колумбией, в состав которой входила Панама. Когда Колумбия не ратифицировала соглашение, американцы поддержали панамское движение за независимость. Панама провозгласила независимость при поддержке США.

Новое правительство Панамы заключило с США договор, который предоставил Штатам права на контроль и строительство канала в зоне шириной 16 километров. После завершения строительства проекта в 1914 году, США получили над этим путем полный контроль.

Однако граждане Панамы были недовольны тем, что стратегически важный канал контролируют США и требовали пересмотра соглашения. В 1977 году президент США Джимми Картер и президент Панамы Омар Торрихос подписали договор, который предусматривал передачу канала под полный контроль Панамы. Под полный суверенитет страны канал перешел 1 января 2000 года.

Инженерное чудо – как работает Панамский канал: смотрите видео

Всего сейчас через Панамский канал проходит около 17,5 тысяч судов, которые везут более 203 миллионов тонн груза – это примерно 6% мировой торговли. И он является важным источником доходов Панамы.

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