Страна без армии: интересные факты о Панаме, над которой "дышит" Трамп
Дональд Трамп неоднократно угрожал Панаме, что США заберут Панамский канал. Американскому президенту не нравится, что Китай использует этот водный путь в собственных целях.
Правительство Панамы направило письмо в ООН, в котором выразило обеспокоенность из-за заявлений президента Трампа. В то же время все же приняло решение досрочно прекратить участие в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Об этом рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Огромный бассейн нефти: факты о Мексиканском заливе, которые вас удивят
Почему Панамский канал так важен
Панамский канал – это одно из крупнейших инженерных чудес света. Это искусственный водный путь, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, значительно сокращая путь кораблям.
До открытия Панамского канала судам, чтобы попасть из Тихого в Атлантический океан, приходилось обходить Южную Америку. А теперь время прохождения составляет всего 9 часов, что экономит судовладельцам кучу денег.
Благодаря ему путь, к примеру, из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тысяч до 9,5 тысяч километров.
Почему Панамский канал – настоящее чудо инженерииРазница между уровнем Мирового океана и Панамским каналом составляет 25,9 метров. Его построили на основе шлюзов, которые поднимают корабли до необходимого уровня во время прохода через перешеек.
Его история началась с того, что в 1903 году США заключили соглашение о строительстве канала с Колумбией, в состав которой входила Панама. Когда Колумбия не ратифицировала соглашение, американцы поддержали панамское движение за независимость. Панама провозгласила независимость при поддержке США.
Новое правительство Панамы заключило с США договор, который предоставил Штатам права на контроль и строительство канала в зоне шириной 16 километров. После завершения строительства проекта в 1914 году, США получили над этим путем полный контроль.
Однако граждане Панамы были недовольны тем, что стратегически важный канал контролируют США и требовали пересмотра соглашения. В 1977 году президент США Джимми Картер и президент Панамы Омар Торрихос подписали договор, который предусматривал передачу канала под полный контроль Панамы. Под полный суверенитет страны канал перешел 1 января 2000 года.
Инженерное чудо – как работает Панамский канал: смотрите видео
Всего сейчас через Панамский канал проходит около 17,5 тысяч судов, которые везут более 203 миллионов тонн груза – это примерно 6% мировой торговли. И он является важным источником доходов Панамы.
Интересные факты о Панаме:
- Панама полностью распустила свою армию в 1990 году, после падения режима генерала Норьеги. С тех пор страна обходится без военных, сосредоточившись на полиции и обороне через международные партнерства.
- В некоторых точках Панамы можно увидеть восход солнца над Атлантическим океаном и закат – над Тихим, ведь страна очень узкая (в самом узком месте всего 60 километров).
- Панама известна своими вкусными тропическими фруктами. Особенно популярны местные бананы, которые экспортируются по всему миру.
- Также Панама производит один из самых дорогих кофе в мире – сорт "Гейша". Он выращивается высоко в горах страны и имеет уникальный вкус с нотками цветов и фруктов.