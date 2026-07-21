Переезд в Германию в 2026 году: что нужно знать украинцам о параграфе 24

Украинцы, планирующие переезд в Германию в 2026 году, могут столкнуться с рядом нюансов при оформлении временной защиты и выборе федеральной земли. Значение могут иметь документы, пребывание в Украине в начале полномасштабной войны и получение помощи в других странах.

Об этом рассказала автор TikTok-аккаунта "Жилье в Германии", сообщает 24 Канал. Она объяснила, кому, по ее словам, будет проще оформить параграф 24 и почему место будущего проживания стоит обдумать еще до переезда.

Какие документы могут упростить оформление параграфа 24?

Автор видео отметила, что правила в миграционных службах Германии меняются. По ее словам, сначала вид на жительство по параграфу 24 выдавали всем украинцам, однако сейчас при оформлении есть определенные нюансы.

Справка. Параграф 24 – это норма Закона Германии о пребывании, которая дает людям, выехавшим из Украины из-за войны, право получить временную защиту и вид на жительство без подачи заявления о предоставлении убежища. Такой статус позволяет легально жить и работать в стране, а при соблюдении установленных условий – получать социальную помощь.

Беспокоиться, как она утверждает, не стоит тем, кто в начале полномасштабного вторжения находился в Украине, имеет действующий загранпаспорт и ранее не получал помощи в других странах.

Если у вас "чистые документы", вам не о чем беспокоиться. С такими документами вы имеете право на получение социальной помощи,

– рассказала автор видео.

Важно заранее выбрать федеральную землю

При переезде украинцы не всегда могут самостоятельно решить, в какой части Германии будут жить. По словам автора видео, в Баден-Вюртемберге многих вновь прибывших беженцев сейчас перенаправляют в другие федеральные земли.

Она пояснила, что изменить место жительства позже может быть сложнее. Для переезда в другую землю обычно требуется веское основание, в частности работа, учеба или воссоединение с семьей.

Если в другой земле живет кто-то из ваших родственников и вы хотите переехать к ним, это может служить основанием для переезда,

– отметила она.

Поэтому место будущего проживания, по ее словам, лучше продумать еще до оформления документов.

Временная защита в Германии по параграфу 24: что стоит проверить украинцам перед переездом – смотрите видео