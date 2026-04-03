Почему в Страстную неделю женщины в Испании одеваются в черное

Страстная неделя (Semana Santa) в Испании – один из важнейших религиозных периодов в году, который предшествует Пасхе. В эти дни испанские города наполняются процессиями, музыкой и особой атмосферой скорби и торжества.

Одна из заметных деталей празднования – женщины, одеты в черное. Почему так происходит – рассказали эксперты Barcelona Tourist Guide.

Почему женщины одевают черные вещи?

Такой образ имеет глубокое символическое значение и является частью древних испанских традиций. Черный цвет в католической культуре традиционно ассоциируется с трауром. Во время Страстной недели он символизирует скорбь по страданиям и смерти Иисуса Христа. Именно поэтому женщины надевают черную одежду, демонстрируя уважение к событиям, которые вспоминаются в эти дни.

Особой частью наряда является мантилья – кружевная накидка, которую носят на голове. Она закрепляется специальным гребнем (peineta), что создает элегантный и узнаваемый силуэт. Такой образ часто можно увидеть во время процессий в крупных городах, в частности в Севилье или Малаге.

Женщины, которые участвуют в этих событиях, называются mantillas и являются частью религиозных братств. Во многих городах женщины в черном сопровождают религиозные процессии:

они несут свечи,

идут рядом с платформами со статуями святых,

поддерживают торжественную атмосферу.

Такие процессии могут длиться часами и собирают тысячи зрителей – как местных жителей, так и туристов.

Какое значение имеет эта традиция?

Как пишет National Geographic, несмотря на религиозные корни, эта традиция стала также важной частью культурного наследия Испании. Наряд женщин в черном выглядит одновременно сдержанно и изысканно, подчеркивая особую атмосферу Страстной недели.

В отличие от многих других государств, где Пасха ассоциируется с яркими цветами и праздничным настроением, в Испании первая часть празднования проходит в более сдержанной и даже скорбной атмосфере. Именно поэтому черная одежда здесь выглядит естественно и уместно.

