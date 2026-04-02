Об изменениях сообщила министр иммиграции Лена Метледж Диаб. По ее словам, украинцы получат больше времени для подачи заявлений на продление разрешений на работу. Эту информацию подтверждают на сайте правительства Канады.

Что изменится?

Согласно новым правилам, граждане Украины, которые прибыли в Канаду по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, смогут подать заявку на продление разрешения на работу до 31 марта 2027 года. При этом само разрешение можно будет продлить максимум на 3 года.

Кто может воспользоваться новыми условиями?

Нововведения касаются украинцев и членов их семей, которые:

прибыли в Канаду не позднее 31 марта 2024 года;

или получили разрешение на въезд и смогли приехать до 31 декабря 2024 года.

В канадском правительстве отмечают, что эти меры носят временный характер. Сама программа CUAET завершила прием заявок еще в марте 2024 года, однако поддержка украинцев продолжается.

Пока продолжается война России против Украины, Канада продолжает поддерживать перемещенных украинцев. Они могут работать и делать вклад в канадскую экономику,

– отметила Лена Метледж Диаб.

Что известно о программе?

Как говорится на сайте Ukrainian Canadian Congress, программу CUAET запустили в 2022 году после начала полномасштабного вторжения. Она позволяла украинцам:

получить многократную визу,

оформить открытое разрешение на работу,

находиться в Канаде до трех лет,

работать, учиться и получать социальную поддержку.

Впоследствии власти Канады также открыли дополнительные возможности, в частности путь к постоянному проживанию для украинцев, которые имеют родственников в стране. Новые правила дают украинцам больше времени для легального пребывания и работы в Канаде. В то же время власти подчеркивают, что эти меры остаются временными и направлены на поддержку во время войны.



Интересно! Отныне украинцы могут получить готовые загранпаспорта не только в посольствах или консульствах, но и в специальных сервисных центрах компании VFS Global. Сейчас проект работает в пилотном режиме и охватывает 35 сервисных центров в трех странах, в частности: США, Канаде и Великобритании.