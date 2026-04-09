Священник назвал пасхальную традицию украинцев, которой нет в большинстве стран Европы
- Священник УГКЦ о. Михаил Квасюк отметил, что традиция писанкарства, освящения пасхальных корзин и проведения мастер-классов является уникальной для Украины, Польши и стран Балтии, но отсутствует в большинстве стран Европы.
- Священник призвал отказаться от формального соблюдения обрядов без понимания их значения, подчеркивая важность искренности, мира и радости в повседневной жизни.
Празднование Пасхи в Украине сопровождается рядом уникальных традиций, часть из которых почти не встречается в других странах Европы. Одной из таких особенностей является писанкарство - роспись пасхальных яиц, которая глубоко укоренена в культуре украинцев.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал священник УГКЦ о. Михаил Квасюк.
Какую особую традицию не имеет большинство стран ЕС?
По словам священника, традиция создания писанок, проведения мастер-классов и освящения пасхальных корзин характерна не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии. В то же время в большинстве европейских стран подобных обычаев нет.
Мы знаем, что класть в корзину, как ее освящать и как потом потреблять эти продукты. Это часть нашей идентичности,
– отмечает он.
Интересно! Как отмечают на сайте "Этнография", еще задолго до появления христианства яйцо считалось символом жизни, возрождения и Вселенной. У славянских народов оно было связано с весной, солнцем и пробуждением природы.
Когда на украинские земли пришло христианство (X век), древние верования не исчезли – они переплелись с новой религией. Тогда яйцо получило новое значение, став символом Воскресения Иисуса Христа. Оно означает победу жизни над смертью и дает надежду на светлое будущее.
Издание Live Science сообщило, что во Львове во время ремонта дома нашли 500-летнюю писанку, которая сохранилась почти полностью. Писанку передали в Музей писанковой росписи в Коломые, а копию хранят во Львовском историческом музее.
Писанкарство – особая пасхальная традиция украинцев
Каких традиций лучше избегать?
Впрочем, священник отмечает: не все традиции одинаково полезны. В частности, он призывает отказаться от привычки посещать храм только раз в год – на Пасху.
"Это плохая "традиция", которую я не понимаю. Так же, как и принесение корзины в церковь только ради освящения, без осознания истинного смысла праздника", – подчеркивает он.
По его мнению, формальное соблюдение обрядов без внутреннего понимания сводит празднование к поверхностным действиям. Вместо этого священник призывает верующих формировать другие, более глубокие традиции, в частности быть:
- искренними,
- миролюбивыми,
- радостными не только в праздничный день.
Очень печально, когда раз в год мы стараемся выглядеть лучше, но в душе остаемся одинокими. Иисус умер не для того, чтобы мы были только традиционалистами, а чтобы жили в радости, мире и любви,
– подытожил он.
Как традиции празднования Пасхи в Польше?
- В Польше Пасха (Wielkanoc) – один из важнейших религиозных праздников, который сочетает глубокую духовность и семейные традиции. Накануне, в Великую субботу, поляки готовят и несут в храм święconkę – корзину с продуктами, которые символизируют жизнь, достаток и веру: яйца, хлеб, колбасу, соль, хрен и пасхальную выпечку.
- В воскресенье семья собирается за праздничным столом, где сначала делятся освященным яйцом и поздравляют друг друга с праздником, желая здоровья и благополучия. Важное место занимает и пасхальная месса, которую многие верующие посещают в ночь с субботы на воскресенье.
- Особой и веселой традицией является Śmigus-Dyngus (Обливной понедельник), когда люди обливают друг друга водой – это символ очищения, обновления и прихода весны. Активнее всего в этом участвуют дети и молодежь, но приобщаются и взрослые.