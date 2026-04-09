Священник назвал пасхальную традицию украинцев, которой нет в большинстве стран Европы

Празднование Пасхи в Украине сопровождается рядом уникальных традиций, часть из которых почти не встречается в других странах Европы. Одной из таких особенностей является писанкарство - роспись пасхальных яиц, которая глубоко укоренена в культуре украинцев.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал священник УГКЦ о. Михаил Квасюк.

Какую особую традицию не имеет большинство стран ЕС?

По словам священника, традиция создания писанок, проведения мастер-классов и освящения пасхальных корзин характерна не только для Украины, но и для Польши и стран Балтии. В то же время в большинстве европейских стран подобных обычаев нет.

Мы знаем, что класть в корзину, как ее освящать и как потом потреблять эти продукты. Это часть нашей идентичности,

– отмечает он.

Интересно! Как отмечают на сайте "Этнография", еще задолго до появления христианства яйцо считалось символом жизни, возрождения и Вселенной. У славянских народов оно было связано с весной, солнцем и пробуждением природы.



Когда на украинские земли пришло христианство (X век), древние верования не исчезли – они переплелись с новой религией. Тогда яйцо получило новое значение, став символом Воскресения Иисуса Христа. Оно означает победу жизни над смертью и дает надежду на светлое будущее.

Издание Live Science сообщило, что во Львове во время ремонта дома нашли 500-летнюю писанку, которая сохранилась почти полностью. Писанку передали в Музей писанковой росписи в Коломые, а копию хранят во Львовском историческом музее.



Писанкарство – особая пасхальная традиция украинцев / Фото Unsplash

Каких традиций лучше избегать?

Впрочем, священник отмечает: не все традиции одинаково полезны. В частности, он призывает отказаться от привычки посещать храм только раз в год – на Пасху.

"Это плохая "традиция", которую я не понимаю. Так же, как и принесение корзины в церковь только ради освящения, без осознания истинного смысла праздника", – подчеркивает он.

По его мнению, формальное соблюдение обрядов без внутреннего понимания сводит празднование к поверхностным действиям. Вместо этого священник призывает верующих формировать другие, более глубокие традиции, в частности быть:

искренними,

миролюбивыми,

радостными не только в праздничный день.

Очень печально, когда раз в год мы стараемся выглядеть лучше, но в душе остаемся одинокими. Иисус умер не для того, чтобы мы были только традиционалистами, а чтобы жили в радости, мире и любви,

– подытожил он.

