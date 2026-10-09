Пассажирка едва не сорвала рейс Ryanair своей выходкой на борту: вот что она сделала

Туристка, которая летела с острова Крит в Великобританию, едва не сорвала рейс своей опасной выходкой. В итоге ее задержала британская полиция.

Полиция Великобритании задержала пассажирку самолета Ryanair в аэропорту Ист-Мидлендс. Это произошло после того, как женщина едва не сорвала рейс и игнорировала указания бортпроводников, пишет Mirror.

Как пассажирка едва не сорвала рейс?

Неприятный инцидент произошел на борту самолета, следовавшего с греческого острова Крит в Великобританию. Один из пассажиров рассказал, что прямо во время полета туристка начала курить электронную сигарету.

Из-за этого женщине дважды сделали замечание, но она продолжила курить прямо в салоне самолета. Сначала к пассажирке с предупреждением обратилась стюардесса, а затем и пилот сообщил по громкой связи, что данные женщины передадут в полицию, если она продолжит курить.

Впрочем, даже обращение пилота никак не повлияло на туристку – она еще раз попыталась закурить, и уже после этого стюардесса забрала у нее не только вейп, но и паспорт, и посадочный талон.

Как только самолет прилетел в Великобританию, женщину задержала полиция.

По прибытии в Великобританию 30-летнюю женщину арестовали по подозрению в курении в самолете, зарегистрированном в Великобритании, в то время, когда курение было запрещено, и ее дело было урегулировано во внесудебном порядке,

– сообщил представитель правоохранительных органов Лестершира.

Свое мнение по поводу инцидента высказал и представитель Ryanair.

Ryanair придерживается строгой политики нулевой терпимости в отношении ненадлежащего поведения пассажиров,

– отметил он.

Также пресс-секретарь компании сообщил, что Ryanair и в дальнейшем будет "принимать решительные меры", чтобы обеспечить безопасный и бесстрессовый полет для пассажиров и экипажа.

В настоящее время законодательством всех государств запрещено курить в самолете – и этот закон одинаков как для пассажиров, так и для членов экипажа. Он касается в том числе и вейпов, и электронных сигарет. Среди причин запрета – не только опасное пассивное курение, но и опасность пожара на борту самолета. Штрафы за курение могут достигать очень значительных сумм в несколько тысяч долларов.