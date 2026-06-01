Массово едут туда из Польши: украинка рассказала о нюансах популярной страны

Украинка, прожившая длительное время в Польше, а потом принявшая решение о переезде, рассказала, какую страну выбирают чаще всего –и ею оказалась Испания. Причин популярности есть несколько.

Украинка убеждена, что Польша – это хорошая страна для стабильной и спокойной жизни, ведь менталитет там близок к украинскому, а работу найти относительно несложно. Вот только многие после жизни в стране все равно задумываются о переезде в Испанию, сообщает mariel.le.mari.

Почему украинцы переезжают из Польши в Испанию?

По мнению украинки, основной причиной для переезда является, как ни странно, климат.

После польских зим с вечной серостью и холодом испанское солнце 300 дней в году реально меняет состояние души. Это не мелочь, это качество жизни,

– рассказала блогерша.

Кроме того, многих людей к переезду подталкивает отношение местных. В Польше оно бывает разное – а вот испанцы доброжелательные и приветливые.

В то же время девушка честно предупреждает, что в Испании не все так радужно, как кажется, и перед переездом обязательно нужно тщательно взвесить все варианты. Работу найти в стране значительно сложнее, есть много бюрократии, цены на жилье очень высокие.

А испанский ритм жизни – он или твой, или нет. Mañana, mañana – завтра, завтра. Это реальность, и не всем это подходит,

– поделилась украинка.

Именно это становится причиной того, что, хоть немало людей и влюбляются в Испанию и остаются там, часть в конце концов все же возвращается к польской стабильности и удобства.

Что нужно знать украинцам перед переездом в Испанию?

Украинка, живущая в Испании уже не первый год, предупредила, что жизнь там очень сильно отличается от отпуска. И людям, не имеющим больших отложений, лучше даже не думать о переезде.

Ведь поиск работы часто затягивается на месяцы, цены на аренду очень высокие, и многим людям приходится уезжать из страны именно из-за того, что они не рассчитали правильно свои финансовые возможности.