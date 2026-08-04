Италия выплатит 15 тысяч евро за переезд на райский остров: кто может получить грант

Итальянская Сардиния – это райский остров, куда летом стремятся попасть миллионы людей, чтобы отдохнуть. Но далеко не все знают, что власти страны готовы платить не только своим гражданам, но и иностранцам за переезд туда.

Большинство людей представляют Сардинию как бесконечный курорт с белоснежными пляжами, однако за пределами популярных городков скрывается довольно серьезная проблема – небольшие деревни стремительно теряют население, пишет Meglepetés.

Почему правительство Италии готово оплачивать переезд на Сардинию?

Программа, согласно которой правительство Италии оплатит переезд на Сардинию, – это не выдумка и не продуманный рекламный ход. Она будет действовать в течение всего 2026 года и даже расширится. Сейчас можно получить деньги даже за переезд в городки с населением до 5 тысяч жителей, тогда как раньше рассматривались только совсем маленькие деревни.

Власти автономного региона таким образом пытаются оказать поддержку тем, кто желает переехать в небольшие населенные пункты и приобрести или отремонтировать свое первое жилье. Цель инициативы – оживить общины, потерявшие большую долю населения в течение последних нескольких десятилетий.

Сколько денег можно получить?

Прежде всего важно понимать, что программа не ограничивается жителями Сардинии или даже Италии – деньги могут получить люди, переезжающие в небольшой населенный пункт из-за рубежа. Впрочем, автоматически этого не происходит. Чтобы получить поддержку на покупку жилья, необходимо официально зарегистрировать место жительства, выполнить требования местного муниципалитета, а также обязаться проживать в выбранном населенном пункте в течение длительного времени.

Максимальный размер гранта составляет 15 тысяч евро, но эти деньги не выдаются просто за смену места жительства. Использовать их можно исключительно на приобретение, ремонт или реставрацию первого жилья.

Поддержка покрывает до 50% всех расходов, но не более 15 000 евро. А после получения последней выплаты по программе покидать жилье и переезжать в другой населенный пункт нельзя еще как минимум 5 лет.

Вот в каких городах действует программа:

Паттада;

Буджерру;

Алес;

Руинас;

Симаксис.

Большинство из этих городков расположены во внутренней части острова, и жилье там значительно дешевле, чем на курортах.