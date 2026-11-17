Власти Сардинии, очень большого итальянского острова в Средиземном море, запустили программу по привлечению новых жителей. Согласно этой программе, новым жителям могут выплатить до 30 000 евро в качестве безвозвратной помощи.

На два года реализации программы – с 2026 по 2028 год – уже выделено 56 миллионов евро. Подать заявку на участие в программе помощи могут также и иностранцы, но времени на это осталось немного, пишет Libertatea.

Кому могут выплатить 30 000 евро за переезд?

Деньги на переезд на Сардинию предназначены для людей до 40 лет, которые планируют жить на острове и уже имеют работу. Базовая сумма помощи составляет 20 000 евро. Но если поселиться в городке или деревне, где проживает менее 5 тысяч человек, выплата увеличится уже до 30 000 евро.

Чтобы воспользоваться программой, вовсе не обязательно быть уроженцем Сардинии – возможность открыта и для иностранцев. Но заявки принимаются только до 29 ноября через сертифицированную электронную почту.

Отправлять заявки нужно по адресу san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. Что интересно, получить деньги могут даже люди, переехавшие на остров ранее – с 1 января 2026 года.

Подать заявку могут наемные работники, фрилансеры и предприниматели. Наемные работники могут переехать и работать удаленно, заключить новый договор или перевестись в пределах компании. Главное здесь – чтобы работа была уже на момент подачи заявки. А вот после ее одобрения нужно будет в течение полугода оформить место жительства на острове. Выплата денег обязывает заявителя проживать на Сардинии не менее 5 лет.

Если денег не хватит на всех заявителей, в первую очередь их будут получать социальные работники и медики. По предварительным данным, именно их сейчас не хватает, а в некоторых небольших населенных пунктах в глубине острова нет даже семейных врачей.

Несмотря на то, что на программу на 2026–2028 годы уже выделено 56 миллионов евро, в первый год планируется потратить только 8 миллионов. А этих денег хватит примерно на 266–400 человек.

Президент региона Алессандра Тодде обратилась также и к жителям острова, выехавшим за границу.

Отъезд всегда должен оставаться возможностью, но возвращение должно стать возможным выбором,

– заявила она.

Только за 2024 год население Сардинии сократилось на 8072 человека. А на одну женщину приходится в среднем 0,85 ребенка, что является самым низким показателем во всей Италии.