"Уже не такая комфортная": украинка раскрыла, стоит ли переезжать в Данию в 2026 году

Украинка, которая уже живет в Дании в течение определенного времени, рассказала, что страна совсем не идеальна – в ней, как и в любых других вариантах, есть свои плюсы и минусы.

Многие украинцы в 2026 году думают о переезде за границу – и Дания кажется очень неплохим вариантом. Впрочем, перед тем, как собирать вещи, следует взвесить все за и против, сообщает daria.chop.

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Стоит ли переезжать в Данию в 2026 году?

Первое, что заметила украинка – это то, что в Дании безопаснее, чем во многих других странах Европы, а относятся местные к украинским беженцам хорошо. Система помощи стабильная и прозрачная, а выплат вполне хватает на комфортную жизнь.

Легче всего здесь обустроиться людям, имеющим профессию электрика, тракториста и т.д. – найти работу достаточно легко, а оплачивается она достойно. Впрочем, на этом плюсы для блогера заканчиваются.

Украинка заметила, что в 2026 году Дания стала уже не такой комфортной, как была раньше. Выплаты составляют 400 евро, но их нужно будет "реально отрабатывать".

У вас будет много обязанностей от коммуны: практика, школа, постоянные требования по поиску работы,

– поделилась девушка.

Поиски работы тем временем становятся все труднее: если квалификации нет, тогда найти вакансию очень непросто. Попасть сложно даже на фермы или склады.

В Дании беженцы могут претендовать на жилье от государства, и блогерша заметила, что сейчас оно становится хуже, чем раньше.