"Могут испортить жизнь": 3 основные ошибки в переезде в Испанию

Жизнь за границей – это не вечный отпуск, а стресс, к которому многие мигранты оказываются не готовы. И украинка, которая с недавних пор живет в испанской Малаге, рассказала, какие ошибки могут дорого стоить во время переезда.

Переезд за границу – это непросто, и к нему нужно подготовиться что финансово, что морально. Но украинка рассказала, чего делать во время этого процесса точно не стоит.

Какие есть основные ошибки во время переезда?

Для многих людей Испания – это только красивая природа, невероятное море и солнце. Вот только на собственном опыте украинцы пришлось убедиться, что относиться к переезду как к "длинному отпуску" точно не стоит.

Ошибка №1. Уезжать без финансовой подушки

Деньги невероятно важны во время переезда, и их нужно отложить по крайней мере на несколько месяцев комфортной жизни. А лучше – вообще на год.

Потому что не все идет по плану: работу ты можешь не найти. Ни за месяц, ни за два. И в какой-то момент начинается паника,

– поделилась девушка.

Ошибка №2. Не разобраться с документами

Всю "волокиту" с документами точно не стоит откладывать на последний момент, и блогерша советует разбираться с ними заранее. В Испании оформление бумаг связано с большим количеством сложностей: нужно наперед узнавать что, как и когда делать.

Например, на NIE, основной документ иностранцев в Испании, приходится ждать месяц, а порой и полтора.

Ошибка №3. Не подготовиться морально

Украинка призналась, что моральная подготовка к переезду, пусть и кажется не такой важной, на самом деле является самым серьезным пунктом из всех.

Многие думают, что это будет как отпуск – солнце, море, кайф. Потом ты сталкиваешься с реальностью – другая страна, другие люди, другие правила,

– рассказала блогерша.

Поэтому самое важное при переезде – это не идеализировать страну и дать себе время адаптироваться к новой жизни.