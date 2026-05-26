Переїзд за кордон – це непросто, і до нього потрібно підготуватися що фінансово, що морально. Але українка розповіла, чого робити під час цього процесу точно не варто, повідомляє mariel.le.mari.

Які є основні помилки під час переїзду?

Для багатьох людей Іспанія – це лише красива природа, неймовірне море та сонце. Ось тільки на власному досвіді українці довелося пересвідчитися, що ставитися до переїзду як до "довгої відпустки" точно не варто.

Помилка №1. Їхати без фінансової подушки

Гроші неймовірно важливі під час переїзду, і їх потрібно відкласти принаймні на кілька місяців комфортного життя. А краще – взагалі на рік.

Бо не все йде за планом: роботу ти можеш не знайти. Ні за місяць, ні за два. І в якийсь момент починається паніка,

– поділилася дівчина.

Помилка №2. Не розібратися з документами

Усю "тяганину" з документами точно не варто відкладати на останній момент, і блогерка радить розбиратися з ними заздалегідь. В Іспанії оформлення паперів пов'язане з великою кількістю складнощів: потрібно наперед дізнаватися що, як і коли робити.

Наприклад, на NIE, основний документ іноземців в Іспанії, доводиться чекати місяць, а часом і півтора.

Помилка №3. Не підготуватися морально

Українка зізналася, що моральна підготовка до переїзду, нехай і видається не такою важливою, насправді є найсерйознішим пунктом з усіх.

Багато хто думає, що це буде як відпустка – сонце, море, кайф. Потім ти стикаєшся з реальністю – інша країна, інші люди, інші правила,

– розповіла блогерка.

Тож найважливіше під час переїзду – це не ідеалізувати країну та дати собі час адаптуватися до нового життя.