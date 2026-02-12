Кому ни за что нельзя переезжать в Испанию: украинка раскрыла неожиданные категории
- Украинка Полина советует не переезжать в Испанию без удаленной работы, поскольку местные зарплаты не покрывают высоких цен.
- Знание испанского языка является критически важным для получения хорошей работы, поскольку английский знают плохо.
Испания –это невероятно теплая, красивая страна, и немало людей стремятся там жить. Вот только украинка, проведшая в стране уже три года, убеждена, что подойдет она далеко не для всех.
Испания, к сожалению, подойдет для жизни далеко не всем. И украинка Полина раскрыла, кому лучше не переезжать сюда, чтобы потом не пожалеть, сообщает mrs.faustova.
Кому не стоит переезжать в Испанию?
Первый пункт, о котором говорит украинка – это удаленная работа. Если ее нет – переезд лучше отложить, или вообще отменить.
Испания – это не страна "приехал и как-то разберусь". Здесь местные зарплаты не тянут местные цены. Если ты думаешь: "Да пойду поработаю, а там видно будет" – будет видно, как ты работаешь за копейки и выживаешь,
– рассказала блогерша.
В Испании по состоянию на 2024 год средняя заработная плата составляла 26 950 евро в год, или 2 245 евро в месяц. По сравнению с другими странами ЕС, средняя зарплата в Испании считается невысокой, пишет Relocate.me.
Еще один аспект, на который точно нужно обратить внимание – это язык. Испанцы часто очень плохо знают английский, и без знания испанского найти хорошую работу практически невозможно. Но в целом в очень многих сферах в Испании заработные платы значительно ниже средних расходов.
Украинка рассказала, кому не стоит переезжать в Испанию: смотрите видео
В сфере обслуживания – барах, магазинах, ресторанах, по словам украинки, можно заработать только на аренду жилья, а вот на еду – уже не обязательно. А вот в сфере красоты шансов создать удачный бизнес больше, но блогерка предупреждает, что это будет очень сложно.
Если же вы сейчас на социали в Германии, Канаде, еще где-то и думаете: "А может в Испанию, там солнышко?" – нет. Испания – это для жизни на пособиях,
– добавила девушка.
Украинка предупреждает, что ехать в Испанию стоит только в случае наличия удаленной работы, или же если человек готов тяжело работать и начинать все с нуля, чтобы работать на себя.
