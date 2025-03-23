Спорный вопрос: какая страна Европы не переходит на летнее время

Переход на летнее время остается спорным вопросом, который вызывает дискуссии во всем мире на протяжении десятилетий. Сторонники перевода часов утверждают, что эта практика способствует эффективному использованию светового дня, тогда как критики отмечают негативное влияние на здоровье и распорядок дня.

Поэтому некоторые страны продолжают его практиковать, в то время, как другие – отошли от этой традиции. Кто в Европе не переходит на летнее время, рассказывает 24 Канал.

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Какие страны отказались от перевода часов

Страны мира постепенно отходят от практики перевода часов. 140 государств или никогда не принимали этот ритуал, или уже прекратили его.

Сейчас все страны-члены Европейского Союза участвуют в переводе часов дважды в год, что предусмотрено законодательством ЕС. Как следствие, перевод часов все еще наблюдается примерно в 70 странах мира.

Исландия – единственная страна в Европе, которая не переводит часы на летнее время. Вместо этого она круглый год живет по всемирному координированному времени (UTC+0). Хотя Исландия не является членом ЕС, она входит в Шенгенскую зону.



Исландия не переводит часы / Фото Unsplash

Такое решение поддержали и другие страны, в частности:

Египет,

Турция,

Армения,

Аргентина,

Бразилия,

Саудовская Аравия,

Беларусь,

страна-агрессор Россия.

Кроме того, в Соединенных Штатах Гавайи и большая часть Аризоны также решили не участвовать в переводе часов дважды в год.

Отказ от перевода часов на летнее и зимнее время связан с сомнительной экономией энергоресурсов и учета негативного влияния на здоровье населения.

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