Уже совсем скоро переведут часы: будет ли в Польше и Украине отличаться

Украина перейдет на летнее время уже совсем скоро – в ночь на 29 марта, а именно в 03:00. Впрочем, не все знают, будет ли это означать, что Украина и Польша будут иметь одинаковое время.

О целесообразности перевода часов в Европе говорят уже не первый год. И многие страны задумывались о том, чтобы отменить эту практику, пишет Univer.pl.

Отличается ли время в Украине и Польше?

Польша и Украина имеют разные часовые пояса – UTC +1 и UTC+2 соответственно. Но после перевода часов Польша также перейдет на UTC +2, но изменится время и в Украине – здесь будут жить в UTC +3. Поэтому разница во времени не изменится и будет оставаться такой же, как и раньше.

И Украина, и Польша в этом году переходят на летнее время, а потому, что страны расположены в разных часовых поясах, Украина и в дальнейшем будет опережать Польшу на час.

Почему в Европе до сих пор переходят на летнее время?

Практически все страны Европы переводят часы дважды в год. Единственное исключение из этого правила – это Исландия. Впрочем, остальные европейцы также не в восторге от сезонного времени: опрос 2018 года показал, что 84% граждан ЕС выступают за отмену перевода часов, пишет Euronews.

Научные исследования показывают, что переход на летнее время может нарушить адаптацию организма к солнечному свету, привести к недосыпанию и даже повлиять на ряд заболеваний. Кроме того, оно также противоречит своей первоначальной цели: экономии электроэнергии.

Практику перехода на летнее время начали еще во времена до появления интернета, и тогда потребление энергии было совсем другим.

