6 апреля 2026 года в Польше является официально выходным днем, и эта дата приходится на второй день празднования Пасхи, пишет InPoland.

Будут ли работать магазины в Польше на Пасху?

6 апреля в этом году приходится на Пасхальный понедельник (Poniedziałek Wielkanocny), который в Польше считается государственным праздником, а затем является нерабочим днем на законодательном уровне.

Пасха в этой стране традиционно празднуется в течение двух дней – в воскресенье, что в 2026 году приходится на 5 апреля, и в понедельник. Стоит подготовиться к тому, что большинство государственных учреждений, предприятий и магазинов в этот день или не будут работать вообще, или же будут иметь сокращенный день.

К слову, Пасхальный понедельник в Польше имеет также большое культурное значение, и также его называют "мокрым понедельником" – именно в этот день есть традиция обливать людей водой как символ обновления и очищения. Поляки обычно проводят этот очень популярный праздничный день в кругу семьи или на отдыхе. Поэтому этот выходной стоит учесть при планировании путешествий, покупок и работы.

А пасхальный период в Польше начинается с Пепельной среды, что в этом году пришлась на 18 февраля. Великий пост длится 40 дней – именно к празднику. Что интересно, фактически между Пепельной средой 46 дней, но Великий пост длится только 40 дней без включения воскресений, пишет "Закупы в Польше".

Что еще о Пасхе в Польше следует знать украинцам?