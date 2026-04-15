Этот устойчивый циклон с ветрами, достигающими невероятной скорости, уже стал самым мощным штормом сезона тропических штормов в Тихом океане. И северные Марианские острова Сайпан, Тиниан, Рота, а также остров Гуам, расположены прямо на его траектории, пишет Express.
Что известно о супертайфуне Синлаку?
Тайфун начал формироваться над западной частью Тихого океана еще в начале апреля 2026 года и с тех пор быстро усиливался, приближаясь к Марианским островам, территории Соединенных Штатов к востоку от Филиппин. Тайфун принес сильные ветры и интенсивные дожди по всему региону, пишет Copernicus.
Накануне шторма все рейсы на остров и с него отменили – и поэтому практически 2000 человек не смогли вернуться домой.
Среди ужасных последствий непогоды – перевернутые автомобили, вырванные с корнями деревья и сорванные металлические крыши со зданий. И это лишь незначительная часть ущерба, которого стихия нанесла Сайпану, крупнейшему из островов в Марианском архипелаге.
Значительная часть острова, и туристы в том числе остались без электроэнергии – сейчас 43 000 человек все еще не имеют света. Шторм обрушился на остров ночью, и по состоянию на утро среды никаких сообщений о погибших не поступало.
Сейчас мэр города заявляет, что большинство дорог остаются непроездными, пишет New York Times. По состоянию на 15 апреля тайфун уже удаляется от островов и, ожидается, ослабнет в ближайшие дни. Впрочем, предупреждение о тайфуне остается в силе для некоторых частей Северных Марианских островов – цепи островов, на котором проживает практически 50 000 человек.
