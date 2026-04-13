Таким образом Канада подтверждает поддержку Украине. Об этом говорится в итоговом документе съезда Либеральной партии Канады.

Что известно о безвизе с Канадой?

Съезд правящей Либеральной партии Канады поддержал резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение полугода, что соответствует подходу, который Канада применяет к европейским партнерам.

Вместо традиционных виз предлагается ввести электронное разрешение на въезд – аналог системы, которая уже действует для граждан Европейского Союза. В партии отмечают, что такой шаг станет подтверждением поддержки Украины и преданности демократическим ценностям.

Стоит отметить! Именно Либеральная партия Канады формирует действующее правительство страны, а ее съезды проходят раз в два года и определяют ключевые политические приоритеты. Нынешнее мероприятие прошло в Монреале и завершилось в воскресенье.

Несмотря на то, что партия еще в 2016 году официально поддержала идею безвизового режима для Украины, она до сих пор не была реализована на практике.

Какие правила для украинцев действуют за рубежом?

  • Канада упростила условия пребывания для украинцев, продлив сроки для оформления документов до 31 марта 2027 года. Новые правила позволяют украинцам подавать заявки на продление разрешения на работу максимум на 3 года, если они прибыли до 31 марта 2024 года.

  • Украинцы за рубежом могут получать паспорта в сервисных центрах VFS Global в США, Канаде и Великобритании без повторных визитов в консульства. В будущем географию планируют расширить.

  • Кроме того, Чехия предлагает пересмотреть правила временной защиты для украинских беженцев в ЕС, в частности, ограничить защиту для трудоспособных мужчин и граждан из безопасных регионов Украины. В то же время Чехия не может самостоятельно изменить правила, поскольку механизм временной защиты регулируется на уровне ЕС.