Таким образом Канада подтверждает поддержку Украине. Об этом говорится в итоговом документе съезда Либеральной партии Канады.

Смотрите также В ЕС приняли новые правила отмены безвиза: грозит ли это Украине

Что известно о безвизе с Канадой?

Съезд правящей Либеральной партии Канады поддержал резолюцию об отмене виз для краткосрочных поездок граждан Украины. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение полугода, что соответствует подходу, который Канада применяет к европейским партнерам.

Вместо традиционных виз предлагается ввести электронное разрешение на въезд – аналог системы, которая уже действует для граждан Европейского Союза. В партии отмечают, что такой шаг станет подтверждением поддержки Украины и преданности демократическим ценностям.

Стоит отметить! Именно Либеральная партия Канады формирует действующее правительство страны, а ее съезды проходят раз в два года и определяют ключевые политические приоритеты. Нынешнее мероприятие прошло в Монреале и завершилось в воскресенье.

Несмотря на то, что партия еще в 2016 году официально поддержала идею безвизового режима для Украины, она до сих пор не была реализована на практике.

Какие правила для украинцев действуют за рубежом?