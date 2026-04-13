Таким чином Канада підтверджує підтримку Україні. Про це йдеться у підсумковому документі з'їзду Ліберальної партії Канади.

Що відомо про безвіз з Канадою?

З'їзд правлячої Ліберальної партії Канади підтримав резолюцію щодо скасування віз для короткострокових поїздок громадян України. Йдеться про перебування до 90 днів протягом пів року, що відповідає підходу, який Канада застосовує до європейських партнерів.

Замість традиційних віз пропонується запровадити електронний дозвіл на в'їзд – аналог системи, яка вже діє для громадян Європейського Союзу. У партії наголошують, що такий крок стане підтвердженням підтримки України та відданості демократичним цінностям.

Варто зазначити! Саме Ліберальна партія Канади формує чинний уряд країни, а її з'їзди відбуваються раз на два роки та визначають ключові політичні пріоритети. Цьогорічний захід пройшов у Монреалі та завершився у неділю.

Попри те, що партія ще у 2016 році офіційно підтримала ідею безвізового режиму для України, вона досі не була реалізована на практиці.

