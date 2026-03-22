Освящение пасхальной корзины – это очень важная часть празднования, и выбор продуктов в Польше, оказывается, подчиняется довольно строгим правилам, пишет InPoland.
Что нужно положить в пасхальную корзину в Польше?
Традиционно в Польше в корзину на Пасху кладут по крайней мере 7 продуктов, и никогда не меньше. Вот основные из них, обойти которые нельзя:
- хлеб, символизирующий ежедневное пропитание и животворящую пищу;
- яйца как символ начала новой жизни и возрождения;
- сахарный барашек является прямой ссылкой на Иисуса Христа;
- мясные нарезки – это может быть ветчина или колбаса – является символом благосостояния и процветания;
- соль и перец для глубокого духовного очищения;
- корень хрена символизирует силу и настойчивость;
- сладкая выпечка, очень часто бабка – это символ радости и роскошного праздничного стола.
Также часто в пасхальную корзину кладут сырник или маковник. Но правила определяют не только еду в корзине. По старому обычаю в Польше на ее дно обязательно кладут белую ткань, а края украшают веточками или зеленым самшитом, символизирующие пробуждение природы, пишет Culture.pl.
Есть продукты в субботу нельзя – обязательно нужно дождаться воскресенья.
