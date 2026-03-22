Освящение пасхальной корзины – это очень важная часть празднования, и выбор продуктов в Польше, оказывается, подчиняется довольно строгим правилам, пишет InPoland.

Интересно Гриль с бриллиантами и кусок метеорита: 10 самых странных вещей, что забывали в самолетах в 2025 году

Что нужно положить в пасхальную корзину в Польше?

Традиционно в Польше в корзину на Пасху кладут по крайней мере 7 продуктов, и никогда не меньше. Вот основные из них, обойти которые нельзя:

хлеб, символизирующий ежедневное пропитание и животворящую пищу;

яйца как символ начала новой жизни и возрождения;

сахарный барашек является прямой ссылкой на Иисуса Христа;

мясные нарезки – это может быть ветчина или колбаса – является символом благосостояния и процветания;

соль и перец для глубокого духовного очищения;

корень хрена символизирует силу и настойчивость;

сладкая выпечка, очень часто бабка – это символ радости и роскошного праздничного стола.

Также часто в пасхальную корзину кладут сырник или маковник. Но правила определяют не только еду в корзине. По старому обычаю в Польше на ее дно обязательно кладут белую ткань, а края украшают веточками или зеленым самшитом, символизирующие пробуждение природы, пишет Culture.pl.

Есть продукты в субботу нельзя – обязательно нужно дождаться воскресенья.

Что еще нужно знать украинцам в Польше?