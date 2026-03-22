Освячення великоднього кошика – це дуже важлива частина святкування, і вибір продуктів у Польщі, виявляється, підпорядковується досить суворим правилам, пише InPoland.
Що потрібно покласти у великодній кошик у Польщі?
Традиційно в Польщі до кошика на Великдень кладуть принаймні 7 продуктів, і ніколи не менше. Ось основні з них, оминути які не можна:
- хліб, що символізує щоденне прожиття та життєдайну їжу;
- яйця як символ початку нового життя та відродження;
- цукровий баранець є прямим посиланням на Ісуса Христа;
- м'ясні нарізки – це може бути шинка чи ковбаса – є символом добробуту та процвітання;
- сіль та перець для глибокого духовного очищення;
- корінь хрону символізує силу та наполегливість;
- солодка випічка, дуже часто бабка – це символ радості та розкішного святкового столу.
Також часто до великоднього кошика кладуть сирник чи маківник. Але правила визначають не лише їжу у кошику. За старим звичаєм у Польщі на його дно обов'язково кладуть білу тканину, а краї прикрашають гілочками чи зеленим самшитом, що символізують пробудження природи, пише Culture.pl.
Їсти продукти у суботу не можна – обов'язково потрібно дочекатися неділі.
