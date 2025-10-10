Значительное количество украинцев ежедневно пересекает различные участки украинской границы. Однако для многих граждан этот процесс связан с определенными проблемами и осложнениями.

Поэтому Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины выпустило ряд рекомендаций, призванных облегчить пересечение границы для путешественников. О них пишет 24 Канал.

Что учесть при планировании пересечения границы?

Пограничники опубликовали важные рекомендации для украинцев, которые помогут в планировании путешествий и ориентировании в пунктах пропуска. ГПСУ назвала ключевые моменты и необходимую документацию.

Мы хорошо знаем, что пересечение государственной границы для многих граждан может быть связано с волнением и стрессом,

– отметили в ГПСУ.

Рекомендации для беспрепятственного и эффективного пересечения государственной границы были выпущены в виде удобных карточек:



Путешественникам, которые направляются в страны ЕС и Республики Молдова, также рекомендуется следить за состоянием очереди на границе перед поездкой. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница предоставляет обновленную информацию каждые 3 часа на своей странице в Facebook.

Какие изменения при пересечении границы ждут с 12 октября?