Значна кількість українців щодня перетинає різні ділянки українського кордону. Однак для багатьох громадян цей процес пов'язаний з певними проблемами та ускладненнями.

Тому Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України випустило низку рекомендацій, покликаних полегшити перетин кордону для мандрівників. Про них пише 24 Канал.

Читайте також Страйки та скасування рейсів у жовтні 2025: які країни "зачепить" найбільше

Що врахувати під час планування перетину кордону?

Прикордонники опублікували важливі рекомендації для українців, які допоможуть у плануванні подорожей та орієнтуванні в пунктах пропуску. ДПСУ назвала ключові моменти та необхідну документацію.

Ми добре знаємо, що перетин державного кордону для багатьох громадян може бути пов'язаний із хвилюванням і стресом,

– зазначили в ДПСУ.

Рекомендації для безперешкодного та ефективного перетину державного кордону були випущені у вигляді зручних карток:



Мандрівникам, які прямують до країн ЄС та Республіки Молдова, також рекомендується стежити за станом черги на кордоні перед поїздкою. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон надає оновлену інформацію кожні 3 години на своїй сторінці у Facebook.

Які зміни при перетині кордону чекають з 12 жовтня?