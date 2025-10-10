Тому Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України випустило низку рекомендацій, покликаних полегшити перетин кордону для мандрівників. Про них пише 24 Канал.
Читайте також Страйки та скасування рейсів у жовтні 2025: які країни "зачепить" найбільше
Що врахувати під час планування перетину кордону?
Прикордонники опублікували важливі рекомендації для українців, які допоможуть у плануванні подорожей та орієнтуванні в пунктах пропуску. ДПСУ назвала ключові моменти та необхідну документацію.
Ми добре знаємо, що перетин державного кордону для багатьох громадян може бути пов'язаний із хвилюванням і стресом,
– зазначили в ДПСУ.
Рекомендації для безперешкодного та ефективного перетину державного кордону були випущені у вигляді зручних карток:
Мандрівникам, які прямують до країн ЄС та Республіки Молдова, також рекомендується стежити за станом черги на кордоні перед поїздкою. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон надає оновлену інформацію кожні 3 години на своїй сторінці у Facebook.
Які зміни при перетині кордону чекають з 12 жовтня?
Європейський Союз запроваджує зміни до своїх правил перетину кордону із запуском системи в'їзду/виїзду (EES) 12 жовтня.
Згідно з новою процедурою, всі країни-члени ЄС будуть зобов'язані сканувати обличчя та знімати відбитки пальців. Ця система буде послідовно застосовуватися до кожного мандрівника, який в'їжджає та виїжджає з блоку.