Не паспорт и не виза: без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу

В пиковый сезон путешествий в Польшу украинцы должны обязательно иметь при себе полный пакет документов. Кроме паспорта и подтверждения цели поездки, есть еще один документ, без которого пересечь границу может быть невозможно.

Пограничники все чаще обращают внимание на полноту пакета документов, а любая ошибка или недостаток может обернуться отказом во въезде. Что это за документ – расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Смотрите также На границе с Румынией заработала система EES: что стоит учесть путешественникам

Какой документ обязательно нужно иметь?

Речь идет о медицинской страховке. Без нее пограничники имеют право не пропустить путешественника. Медицинское страхование нужно абсолютно всем украинцам, которые въезжают в Польшу:

как по безвизу,

так и по визе или карте побыту.

Отсутствие полиса может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Аэропорт, железнодорожный вокзал, шумная городская площадь или морское побережье – с приложением TransferGo вы можете отправить деньги в Украину в любой момент. Нужен только смартфон и доступ к интернету.

Какой полис нужно оформить?

Как пишет Министерство по делам иностранцев Польши, для путешествий продолжительностью 3 – 30 дней достаточно стандартного туристического страхового полиса, который покрывает:

неотложную медицинскую помощь;

госпитализацию;

оперативные вмешательства;

транспортировку в больницу;

репатриацию в случае смерти.



Без какого важного документа украинцев не пустят в Польшу / Фото ГПСУ

Если украинец планирует в Польше обучение, работу или пребывание под временной защитой, полис должен соответствовать более строгим требованиям:

минимальная сумма покрытия – 30 000 евро;

действие полиса – не менее 3 месяцев;

покрытие – вся Шенгенская зона;

возможность продления страховки без выезда из Польши.

Страховой полис должен:

быть выдан лицензированной украинской страховой компанией; иметь перевод на английский или польский язык; содержать данные, которые полностью соответствуют вашим паспортным данным и визовым документам.

Любые несоответствия могут стать причиной дополнительной проверки или отказа во въезде.

Какие продукты категорически нельзя везти за границу?

Ранее мы писали, что существует перечень продуктов, которые нельзя перевозить через границу. К ним относятся мясо, молочные продукты и сельскохозяйственная продукция. Все из-за рисков распространения вредителей и заболеваний. Перевозка запрещенных продуктов может привести к штрафам от 50 до 1000 евро и даже более строгих последствий, включая запрет на въезд или административную ответственность.