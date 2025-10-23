Переводят ли часы в Польше и почему власти заговорили об изменениях

Ежегодно миллионы людей в Европе дважды меняют время на своих часах – весной переходят на летнее время, а осенью возвращаются к зимнему. Польша также относится к странам, которые придерживаются этой традиции, однако в последние годы все чаще звучат предложения отказаться от перевода часов навсегда.

Польша уже несколько лет активно выступает за отмену сезонной смены времени на уровне всего Евросоюза. Несмотря на это, пока официальное решение не принято – поэтому перевод часов в стране остается в силе, а следующее изменение традиционно состоится весной 2026 года.

Каковы текущие правила?

Сейчас в Польше действуют европейские правила сезонного времени. Переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта – в этот день стрелки часов переводят на один час вперед.

В 2026 году эти даты придутся на:

29 марта (переход на летнее время),

25 октября (возвращение на зимнее).

То есть Польша, как и большинство стран ЕС, продолжит жить по "двойному времени" по крайней мере еще один год.



Почему Польша хочет отменить перевод часов?

Вопрос отмены сезонного времени обсуждается в ЕС уже несколько лет, передает Time and Date. Польша относится к государствам, которые поддерживают идею оставить одно постоянное время в течение года. Среди основных аргументов:

Негативное влияние на здоровье – резкое изменение ритма сна приводит к стрессу, снижение концентрации и повышение риска сердечных приступов в первые дни после перевода часов. Минимальный экономический эффект – при современных технологиях экономия электроэнергии незначительна. Несогласованность в ЕС – отмена изменения времени требует совместного решения всех стран-членов, чтобы избежать хаоса в транспортных и деловых графиках.

