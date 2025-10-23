Чи переводять годинник у Польщі та чому влада заговорила про зміни
- Польща виступає за скасування сезонної зміни часу, проте офіційне рішення ще не ухвалене, і зміна часу відбудеться навесні 2026 року.
- Україна перейде на зимовий час у 2025 році, але законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників не буде підписаний президентом Зеленським.
Щороку мільйони людей у Європі двічі змінюють час на своїх годинниках – навесні переходять на літній час, а восени повертаються до зимового. Польща також належить до країн, які дотримуються цієї традиції, проте останніми роками дедалі частіше лунають пропозиції відмовитися від переведення годинника назавжди.
24 Канал
Польща вже кілька років активно виступає за скасування сезонної зміни часу на рівні всього Євросоюзу. Попри це, поки що офіційне рішення не ухвалене – тож переведення годинника у країні залишається чинним, а наступна зміна традиційно відбудеться навесні 2026 року.
Якими є поточні правила?
Наразі у Польщі діють європейські правила сезонного часу. Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня – цього дня стрілки годинника переводять на одну годину вперед.
У 2026 році ці дати припадуть на:
- 29 березня (перехід на літній час),
- 25 жовтня (повернення на зимовий).
Тобто Польща, як і більшість країн ЄС, продовжить жити за "подвійним часом" принаймні ще один рік.
Коли у Польщі переведуть годинники
Чому Польща хоче скасувати переведення годинника?
Питання скасування сезонного часу обговорюється в ЄС уже кілька років, передає Time and Date. Польща належить до держав, які підтримують ідею залишити один сталий час протягом року. Серед основних аргументів:
- Негативний вплив на здоров'я – різка зміна ритму сну призводить до стресу, зниження концентрації та підвищення ризику серцевих нападів у перші дні після переведення годинника.
- Мінімальний економічний ефект – за сучасних технологій економія електроенергії є незначною.
- Неузгодженість в ЄС – скасування зміни часу потребує спільного рішення всіх країн-членів, аби уникнути хаосу у транспортних і ділових графіках.
А як щодо України?
- Україна перейде на зимовий час в ніч із 25 на 26 жовтня 2025 року о 4:00 ранку, перевівши годинники на годину назад.
- Цікаво, що законопроєкт № 4201 про відмову від сезонного переведення годинників на постійний зимовий час ухвалили у 2024 році, але президент Володимир Зеленський не планує його підписувати.