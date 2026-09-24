Популярный европейский город намерен взимать с туристов 30 евро за вход

Власти невероятно популярной и привлекательной для туристов Венеции рассматривают возможность в очередной раз повысить туристический сбор, чтобы снизить нагрузку на город. Если изменения будут приняты, то за право пройтись по улочкам Венеции придется заплатить целых 30 евро.

Сбор за посещение Венеции планируют значительно повысить в определенные дни, когда в городе особенно много туристов: в выходные и праздничные дни, пишет Independent.

Что нужно знать о повышении платы за вход в Венецию?

Ранее туристам уже приходилось платить за однодневное посещение Венеции, но суммы были значительно меньше. 5 евро платили те, кто заранее произвел бронирование посещения, а 10 – туристы, забывшие это сделать. Но с 2027 года может быть введен новый сбор, который составит уже 30 евро.

Туристический сбор уже стал привычным явлением для гостей Венеции, и городу он действительно выгоден: только за 2026 год, который еще даже не подошел к концу, доходы выросли на 5 миллионов евро. Но власти Венеции считают, что плата слишком мала – она не может сдержать наплыв людей и никак не решает проблему переполненности города.



Туристам придется платить 30 евро за вход в Венецию в определенные дни / Фото Pexels

Там надеются, что введение более высокой платы заставит людей дважды подумать, прежде чем ехать в Венецию, и что вместо этого туристы будут выбирать для посещения менее популярные, но более спокойные дни, ведь тогда такая высокая плата взиматься не будет.

Сбор в размере 5 или 10 евро был пилотной моделью и действовал до 27 июля 2026 года в праздничные и выходные дни – а сейчас туристы снова могут посещать город бесплатно. Для введения нового сбора местным властям необходимо сначала получить согласие итальянского правительства.

Но Венеция может стать дороже даже для тех туристов, которые остаются в городе на несколько дней: в мэрии также рассматривают возможность повысить туристический сбор для отелей и апартаментов.