Сбор за посещение Венеции планируют значительно повысить в определенные дни, когда в городе особенно много туристов: в выходные и праздничные дни, пишет Independent.

Что нужно знать о повышении платы за вход в Венецию?

Ранее туристам уже приходилось платить за однодневное посещение Венеции, но суммы были значительно меньше. 5 евро платили те, кто заранее произвел бронирование посещения, а 10 – туристы, забывшие это сделать. Но с 2027 года может быть введен новый сбор, который составит уже 30 евро.

Туристический сбор уже стал привычным явлением для гостей Венеции, и городу он действительно выгоден: только за 2026 год, который еще даже не подошел к концу, доходы выросли на 5 миллионов евро. Но власти Венеции считают, что плата слишком мала – она не может сдержать наплыв людей и никак не решает проблему переполненности города.



Туристам придется платить 30 евро за вход в Венецию в определенные дни / Фото Pexels

Там надеются, что введение более высокой платы заставит людей дважды подумать, прежде чем ехать в Венецию, и что вместо этого туристы будут выбирать для посещения менее популярные, но более спокойные дни, ведь тогда такая высокая плата взиматься не будет.

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Сбор в размере 5 или 10 евро был пилотной моделью и действовал до 27 июля 2026 года в праздничные и выходные дни – а сейчас туристы снова могут посещать город бесплатно. Для введения нового сбора местным властям необходимо сначала получить согласие итальянского правительства.

Но Венеция может стать дороже даже для тех туристов, которые остаются в городе на несколько дней: в мэрии также рассматривают возможность повысить туристический сбор для отелей и апартаментов.