Збір за відвідування Венеції хочуть значно підвищити у певні дні, коли туристів у місті особливо багато: вихідні та святкові, пише Independent.

Що варто знати про підвищення плати за вхід до Венеції?

Ще раніше туристам потрібно було платити за відвідування Венеції на один день – але суми були значно скромніші. 5 євро платили ті, що заздалегідь забронювали відвідування, а 10 – туристи, що забули це зробити. Але з 2027 року можуть ввести новий збір, що становитиме вже 30 євро.

Туристичний збір вже став звичною річчю для гостей Венеції, і місту він справді вигідний: лише за 2026 рік, що ще навіть не добіг кінця, доходи зросли на 5 мільйонів євро. Але влада Венеції вважає, що плата надто маленька – вона не може стримати наплив людей, і ніяк не розв'язує проблему переповненості міста.



Туристам доведеться платити 30 євро за вхід до Венеції у певні дні / Фото Pexels

Там сподіваються, що запровадження вищої плати спонукатиме людей подумати двічі перед тим, як їхати до Венеції, і що натомість туристи розглядатимуть для відвідування менш популярні, але спокійніші дні, адже тоді така висока плата не стягуватиметься.

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Збір у розмірі 5 чи 10 євро був пілотною моделлю та діяв до 27 липня 2026 року у святкові та вихідні дні – а зараз туристи знову можуть відвідувати місто безплатно. Для того, аби запровадити новий збір, місцевій владі потрібно спершу отримати згоду від італійського уряду.

Але дорожчою Венеція може стати навіть для тих туристів, що залишаються в місті на кілька днів: у мерії також розглядають можливість підвищити туристичний збір для готелів та апартаментів.