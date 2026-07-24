Побережье Испании стремительно разрушается: какие популярные места могут пострадать больше всего

Плотная застройка и все более ощутимые последствия изменения климата серьезно ухудшили состояние испанского побережья. В 2026 году более сотни пляжей пришлось восстанавливать искусственным путем, однако такие работы становятся все дороже, а их результат – менее долговечным.

Greenpeace определил 194 критических участка побережья и назвал районы, состояние которых вызывает наибольшую озабоченность. Об этом пишет Euronews со ссылкой на отчет организации "Destrucción a toda costa 2026", передает 24 Канал.

Пляжи восстанавливают за миллионы

В течение 2026 года в Испании пришлось искусственно восстанавливать более сотни пляжей. На эти работы потратили 246 миллионов евро, причем около 70% средств пришлось на Валенсийское сообщество, а еще почти 20% – на Андалусию.

В Greenpeace считают, что постоянная насыпка песка стала дорогостоящим временным решением, которое не защищает побережье надолго. Особенно заметными слабые места нынешней системы стали после восьми сильных штормов прошлой зимой.

Из-за непогоды в Валенсии затопило дома, в Хихоне и Сан-Себастьяне обрушились набережные, а на Тенерифе произошли обвалы скал. Многие пляжи после штормов почти полностью остались без песка.

Дельта Эбро под наибольшей угрозой

Самым уязвимым местом Пиренейского полуострова в Greenpeace назвали дельту Эбро. В список наиболее угрожаемых территорий также вошли побережье Доньяны, Ла-Манга-дель-Мар-Менор, Ла-Рестинга-де-л'Альбуфера, пляж Кампосото и побережье Маспаломас.

Экологи предупреждают, что исчезновение пляжей может нанести ущерб не только природе, но и туристической отрасли, а также рабочим местам, которые от нее зависят.

Искусственного песка уже недостаточно

Greenpeace призывает отказаться от постоянного искусственного восстановления пляжей и в большей степени полагаться на естественные способы защиты берегов. Речь идет о восстановлении прибрежных экосистем и решениях, разработанных на основе научных данных.

Организация также предлагает прекратить застройку территорий, которым угрожают наводнения, и заранее планировать перенос дорог, зданий и другой инфраструктуры с наиболее опасных участков.