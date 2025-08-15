Падение с круизного лайнера – это, вероятно, кошмар любого путешественника. Но переживать слишком сильно не стоит.

Только в прошлом месяце на круизном лайнере Icon Of The Seas произошло два падения – и это может заставить заволноваться любого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно "Все это изменится": эксперт рассказал, сколько сейчас нужно ждать пересечения границы

Почему люди выпадают из круизных лайнеров?

Только в предыдущем году в мире за борт выпало 19 пассажиров и членов экипажа круизных лайнеров. А общая цифра с 2000 года достигает 422. Впрочем, обычно на это влияют только три фактора:

опьянение;

самоубийство;

опрометчивое поведение.

Нет известных случаев, когда кто-то действовал ответственно и упал с круизного лайнера,

– поделился директор Международной ассоциации круизных линий Энди Хармер.

Из-за того, что поручни на большинстве судов обычно расположены на высоте груди, настоящие несчастные случаи практически невозможны.



Упасть с круизного лайнера почти невозможно / Фото Pexels

Но в крайне маловероятном случае, если это все же произойдет, пассажирам советуют оставаться на плаву и ждать спасения, а не пытаться плыть к кораблю. Шансы на выживание сильно зависят от температуры воды и от того, не было ли переломов костей во время удара о море.

Также существует вероятность шока от холода – когда тело внезапно погружается в холодную воду.

К тому же важно учитывать то, что редкие падения с кораблей очень часто получают широкую огласку, ведь морское законодательство требует сообщать о них. А вот в других туристических сферах, например в отелях, очень часто несчастные случаи рассматриваются индивидуально и даже не попадают в прессу.

К слову, ранее мы уже рассказывали об одной ошибке в самолете, из-за которой бортпроводники тихо ненавидят пассажиров.