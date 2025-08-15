Только в прошлом месяце на круизном лайнере Icon Of The Seas произошло два падения – и это может заставить заволноваться любого, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Интересно "Все это изменится": эксперт рассказал, сколько сейчас нужно ждать пересечения границы
Почему люди выпадают из круизных лайнеров?
Только в предыдущем году в мире за борт выпало 19 пассажиров и членов экипажа круизных лайнеров. А общая цифра с 2000 года достигает 422. Впрочем, обычно на это влияют только три фактора:
- опьянение;
- самоубийство;
- опрометчивое поведение.
Нет известных случаев, когда кто-то действовал ответственно и упал с круизного лайнера,
– поделился директор Международной ассоциации круизных линий Энди Хармер.
Из-за того, что поручни на большинстве судов обычно расположены на высоте груди, настоящие несчастные случаи практически невозможны.
Упасть с круизного лайнера почти невозможно / Фото Pexels
Но в крайне маловероятном случае, если это все же произойдет, пассажирам советуют оставаться на плаву и ждать спасения, а не пытаться плыть к кораблю. Шансы на выживание сильно зависят от температуры воды и от того, не было ли переломов костей во время удара о море.
Также существует вероятность шока от холода – когда тело внезапно погружается в холодную воду.
К тому же важно учитывать то, что редкие падения с кораблей очень часто получают широкую огласку, ведь морское законодательство требует сообщать о них. А вот в других туристических сферах, например в отелях, очень часто несчастные случаи рассматриваются индивидуально и даже не попадают в прессу.
К слову, ранее мы уже рассказывали об одной ошибке в самолете, из-за которой бортпроводники тихо ненавидят пассажиров.