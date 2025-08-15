Лише минулого місяця на круїзному лайнері Icon Of The Seas сталося два падіння – і це може змусити захвилюватися будь-кого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чому люди випадають з круїзних лайнерів?

Тільки попереднього року у світі за борт випало 19 пасажирів та членів екіпажу круїзних лайнерів. А загальна цифра з 2000 року сягає 422. Втім, зазвичай на це впливають тільки три фактори:

сп'яніння;

самогубство;

необачна поведінка.

Немає відомих випадків, коли хтось діяв відповідально і впав з круїзного лайнера,

– поділився директор Міжнародної асоціації круїзних ліній Енді Хармер.

Через те, що поручні на більшості суден зазвичай розташовані на висоті грудей, справжні нещасні випадки практично неможливі.



Впасти з круїзного лайнера майже неможливо / Фото Pexels

Але у вкрай малоймовірному випадку, якщо це все ж станеться, пасажирам радять залишатися на плаву та чекати на порятунок, а не намагатися плисти до корабля. Шанси на виживання сильно залежать від температури води та від того, чи не було переломів кісток під час удару об море.

Також існує ймовірність шоку від холоду – коли тіло раптово занурюється у холодну воду.

До того ж важливо зважати на те, що рідкісні падіння з кораблів дуже часто отримують широкий розголос, адже морське законодавство вимагає повідомляти про них. А ось в інших туристичних сферах, як-от в готелях, дуже часто нещасні випадки розглядаються індивідуально та навіть не потрапляють у пресу.

