За неделю до вступительной кампании изменили правила: почему украинцам отказывают от поступления в Польше
- За неделю до вступительной кампании в польские университеты для украинских студентов изменились условия, требующие сдачи экзамена на уровень владения польским языком B2 вместо B1.
- Новые условия требуют сдать Государственный сертификационный экзамен, который проводится дважды в год и стоит 200 евро, что привело к массовому отклонению заявлений украинских абитуриентов.
Немало украинских выпускников поступают в польские университеты – но в этом году с этим неожиданно возникли проблемы.
Из-за неожиданных изменений в условиях поступления для украинских студентов многие из них не смогут попасть в желанные университеты, пишет 24 Канал со ссылкой на polski.z.akimem.
Почему украинцы не могут поступить в польские университеты?
Блогер из Украины рассказал, что в начале лета неожиданно изменили условия поступления.
Сначала говорили, что B1 будет достаточно, сдать экзамен при университете. Затем за неделю до вступительной кампании они говорят – а уже сдавайте на B2,
– поделился украинец.
И многие студенты не знают польского языка на уровне B2, а за неделю подготовиться к экзамену не успевают. Многие школы по изучению польского языка в это время открыли специальные курсы для студентов-украинцев, чтобы они "подтянули" знания по языку.
И уже после того, как экзамены были сданы, немало абитуриентов лодзских, краковских и варшавских университетов получили электронные письма, в которых сообщалось о новом постановлении. Те экзамены на знание языка, что абитуриенты сдавали при польских университетах, не подходят для поступления: нужно сдать экзамен панствовий, то есть Государственный сертификационный экзамен.
Сдать его можно только дважды в год, и он стоит 200 евро.
Факт остается фактом – 80 – 90% поступающих в этом году сдавали экзамены через университеты. И им всем сейчас Польша отказывает,
– рассказал блогер.
Это может привести к тому, что в следующем году поступающих станет больше, и конкуренция за место в университетах значительно повысится.
