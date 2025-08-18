Из-за неожиданных изменений в условиях поступления для украинских студентов многие из них не смогут попасть в желанные университеты, пишет 24 Канал со ссылкой на polski.z.akimem.

Почему украинцы не могут поступить в польские университеты?

Блогер из Украины рассказал, что в начале лета неожиданно изменили условия поступления.

Сначала говорили, что B1 будет достаточно, сдать экзамен при университете. Затем за неделю до вступительной кампании они говорят – а уже сдавайте на B2,

– поделился украинец.

И многие студенты не знают польского языка на уровне B2, а за неделю подготовиться к экзамену не успевают. Многие школы по изучению польского языка в это время открыли специальные курсы для студентов-украинцев, чтобы они "подтянули" знания по языку.

И уже после того, как экзамены были сданы, немало абитуриентов лодзских, краковских и варшавских университетов получили электронные письма, в которых сообщалось о новом постановлении. Те экзамены на знание языка, что абитуриенты сдавали при польских университетах, не подходят для поступления: нужно сдать экзамен панствовий, то есть Государственный сертификационный экзамен.

Украинцам массово отказывают от поступления в польские университеты: смотрите видео

Сдать его можно только дважды в год, и он стоит 200 евро.

Факт остается фактом – 80 – 90% поступающих в этом году сдавали экзамены через университеты. И им всем сейчас Польша отказывает,

– рассказал блогер.

Это может привести к тому, что в следующем году поступающих станет больше, и конкуренция за место в университетах значительно повысится.

